Manca in zucca allo sciocco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Manca in zucca allo sciocco' è 'Sale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALE

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Perché la soluzione è Sale? Quando qualcuno non capisce o fa confusione, si dice che gli manca in zucca, come se avesse un vuoto di intelligenza. In queste situazioni, si può usare la parola sale, che in modo scherzoso sottolinea la poca saggezza o il comportamento poco furbo. È un modo ironico per indicare che qualcuno non ha tutte le rotelle a posto e si comporta in modo un po' sciocco.

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Manca in zucca allo sciocco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sale

La soluzione associata alla definizione "Manca in zucca allo sciocco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Manca in zucca allo sciocco

Manca in zucca allo sciocco Risposta: SALE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: S___

S___ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

S Savona A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Sale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Manca in zucca allo sciocco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.