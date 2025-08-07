Manca in zucca allo sciocco
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Manca in zucca allo sciocco' è 'Sale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SALE
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Perché la soluzione è Sale? Quando qualcuno non capisce o fa confusione, si dice che gli manca in zucca, come se avesse un vuoto di intelligenza. In queste situazioni, si può usare la parola sale, che in modo scherzoso sottolinea la poca saggezza o il comportamento poco furbo. È un modo ironico per indicare che qualcuno non ha tutte le rotelle a posto e si comporta in modo un po' sciocco.
Manca in zucca allo sciocco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sale
La soluzione associata alla definizione "Manca in zucca allo sciocco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Manca in zucca allo sciocco
- Risposta: SALE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Sale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Manca in zucca allo sciocco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Manca allo sciatto Allo stravagante ne manca almeno una Dote che manca allo spendaccione Manca allo sguaiato Manca allo spudorato
Altre definizioni collegate
Con manca: Quel che manca nella testa di certi svitati
Con zucca: Semi di zucca tostati
Con sciocco: Sciocco di scarsa intelligenza