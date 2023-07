Manca allo sciatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca allo sciatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DECORO

Significato/Curiosita : Manca allo sciatto

Nonostante l'impianto registico risulti "piuttosto convenzionale ma mai sciatto o approssimativo". fabio vittorini su duels scrive che "la scrittura dichiaratamente... Significati, vedi ingiuria (disambigua). l'ingiuria è l'offesa all'onore e al decoro di una persona. per la legge italiana un tempo era illecito penale, poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

