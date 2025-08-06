Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti' è 'Ridestarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIDESTARSI

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Perché la soluzione è Ridestarsi? Ridestarsi significa uscire dallo stato di ipnosi in cui ci si trova, recuperando la piena consapevolezza e attenzione. È un processo attraverso il quale si interrompe la trance, tornando a percepire il mondo circostante con chiarezza. Questo momento di risveglio può avvenire spontaneamente o tramite stimoli esterni che aiutano a uscire dalla condizione di alterata coscienza. La capacità di ridestarsi è fondamentale per riprendere il controllo e la lucidità.

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Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ridestarsi

In presenza della definizione "Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ridestarsi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti

Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti Risposta: RIDESTARSI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: R_________

R_________ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

R Roma I Imola D Domodossola E Empoli S Savona T Torino A Ancona R Roma S Savona I Imola

La soluzione 'Ridestarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.