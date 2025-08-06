Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti' è 'Ridestarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIDESTARSI
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Perché la soluzione è Ridestarsi? Ridestarsi significa uscire dallo stato di ipnosi in cui ci si trova, recuperando la piena consapevolezza e attenzione. È un processo attraverso il quale si interrompe la trance, tornando a percepire il mondo circostante con chiarezza. Questo momento di risveglio può avvenire spontaneamente o tramite stimoli esterni che aiutano a uscire dalla condizione di alterata coscienza. La capacità di ridestarsi è fondamentale per riprendere il controllo e la lucidità.
Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ridestarsi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti
- Risposta: RIDESTARSI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: R_________
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Ridestarsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Liberarsi dallo stato di ipnosi in cui si è caduti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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