Somiglia allo struzzo
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SOLUZIONE: EMU
Somiglia allo struzzo nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Emu
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Somiglia allo struzzo
- Risposta: EMU
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: E__
- Inizia con: E
- Finisce con: U
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Emu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Somiglia allo struzzo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con struzzo: Uno dei più grandi uccelli dopo lo struzzo