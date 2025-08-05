Somiglia allo struzzo

Angelo Caputo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Somiglia allo struzzo' è 'Emu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMU

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Emu'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Somiglia allo struzzo nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Emu

Quando la definizione "Somiglia allo struzzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Emu'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Somiglia allo struzzo
  • Risposta: EMU
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: E__
  • Inizia con: E
  • Finisce con: U

Le 3 lettere della soluzione

E Empoli
M Milano
U Udine

La soluzione 'Emu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Somiglia allo struzzo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un tozzo uccello somigliante allo struzzo È simile allo struzzo Uccello australiano affine allo struzzo Assomigia allo struzzo Assomiglia allo struzzo 

Altre definizioni collegate

Con somiglia: Somiglia allo sparviero 

Con struzzo: Uno dei più grandi uccelli dopo lo struzzo 