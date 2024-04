La Soluzione ♚ Shelley Scrisse quella al vento dell ovest

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ODE

Curiosità su Shelley scrisse quella al vento dell ovest: Romantici, nonché marito di mary shelley. è famoso per aver scritto opere da antologia quali ozymandias, l'ode al vento occidentale (ode to the west wind)... L'ode (dal greco d, pronuncia odé, "canto", dal verbo d, "cantare") è un componimento lirico che può essere di contenuto amoroso, civile, patriottico o morale legato a una base musicale e presenta una struttura metrica notevolmente complessa e varia, che può essere a versi liberi, come quelli di Parini, oppure schematica. Spesso il termine indica un qualsiasi componimento lirico.

