Cola dalla bocca dei neonati
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cola dalla bocca dei neonati' è 'Bava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAVA
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Perché la soluzione è Bava? La bava è una sostanza vischiosa che si accumula nella bocca dei neonati durante la fase di crescita. Questa secrezione, spesso abbondante nei primi mesi di vita, può risultare normale o indicare qualche fastidio temporaneo. La produzione di bava è legata allo sviluppo dei muscoli e delle ghiandole salivari, che facilitano la masticazione e la deglutizione. La presenza di bava può anche segnalare la comparsa dei denti da latte, accompagnando così un importante momento di crescita.
Cola dalla bocca dei neonati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bava
Questa pagina è dedicata alla definizione "Cola dalla bocca dei neonati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bava'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cola dalla bocca dei neonati
- Risposta: BAVA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Bava' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cola dalla bocca dei neonati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cola dalla bocca dei lattanti Si mette in bocca ai neonati In bocca al pupo In bocca e in gola Nel menu dei neonati
Altre definizioni collegate
Con bocca: Fa spalancare la bocca a tutti
Con neonati: Macchia rossastra che appare soprattutto sulla nuca dei neonati