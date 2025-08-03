Cola dalla bocca dei neonati

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cola dalla bocca dei neonati' è 'Bava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAVA

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Perché la soluzione è Bava? La bava è una sostanza vischiosa che si accumula nella bocca dei neonati durante la fase di crescita. Questa secrezione, spesso abbondante nei primi mesi di vita, può risultare normale o indicare qualche fastidio temporaneo. La produzione di bava è legata allo sviluppo dei muscoli e delle ghiandole salivari, che facilitano la masticazione e la deglutizione. La presenza di bava può anche segnalare la comparsa dei denti da latte, accompagnando così un importante momento di crescita.

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Cola dalla bocca dei neonati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bava

Questa pagina è dedicata alla definizione "Cola dalla bocca dei neonati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bava'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cola dalla bocca dei neonati

Cola dalla bocca dei neonati Risposta: BAVA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: B___

B___ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona V Venezia A Ancona

La soluzione 'Bava' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cola dalla bocca dei neonati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.