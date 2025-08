Va da prua a poppa nei cruciverba: la soluzione è Chiglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Va da prua a poppa' è 'Chiglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIGLIA

Curiosità e Significato di Chiglia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Chiglia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Chiglia.

Perché la soluzione è Chiglia? Chiglia è la parte fondamentale di una nave, posta lungo l'asse centrale e che corre da prua a poppa. La sua funzione principale è quella di garantire stabilità e equilibrio durante la navigazione, agendo come un vero e proprio scheletro sotterraneo dell'imbarcazione. In parole semplici, è l'elemento che permette alla barca di rimanere stabile e dritta in acqua, rendendola sicura e affidabile.

Come si scrive la soluzione Chiglia

Hai davanti la definizione "Va da prua a poppa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

H Hotel

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

