Ha la poppa uguale alla prua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la poppa uguale alla prua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CANOA

Significato/Curiosita : Ha la poppa uguale alla prua

la disgregazione separò totalmente la nave fino al doppio fondo, che fungeva da cerniera di collegamento tra prua e poppa. quando il doppio fondo ha ceduto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi canoa (disambigua). con il termine canoa s'indica in generale un tipo di appoggio natante mosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

