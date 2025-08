Un tipo di fascia elastica nei cruciverba: la soluzione è Panciera

PANCIERA

Curiosità e Significato di Panciera

Perché la soluzione è Panciera? La pancièra è una fascia elastica indossata in vita, spesso usata per modellare la figura o sostenere i muscoli addominali. Può essere utilizzata durante l’attività fisica o sotto i vestiti per una sensazione di comfort e supporto. Questo accessorio aiuta a migliorare l’aspetto estetico e favorisce il benessere. Insomma, un alleato discreto per sentirsi più sicuri e a proprio agio.

Come si scrive la soluzione Panciera

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

