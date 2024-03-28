Una fascia elastica per il piede

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una fascia elastica per il piede' è 'Cavigliera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVIGLIERA

Perché la soluzione è Cavigliera? La cavigliera è un accessorio realizzato con materiali elastici, pensato per avvolgere e sostenere la parte superiore del piede e la caviglia. Questa fascia elastica aiuta a stabilizzare l’articolazione durante attività sportive o in caso di infortuni, offrendo supporto e riducendo il dolore. La sua forma e composizione permettono di adattarsi facilmente alla conformazione della caviglia, favorendo un recupero più rapido e prevenendo eventuali stiramenti o distorsioni. La cavigliera rappresenta un valido ausilio per il benessere del piede.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una fascia elastica per il piede". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una fascia elastica per il piede nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cavigliera

Quando la definizione "Una fascia elastica per il piede" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una fascia elastica per il piede" conferma che la soluzione 'Cavigliera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cavigliera

C Como A Ancona V Venezia I Imola G Genova L Livorno I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una fascia elastica per il piede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cavigliera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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