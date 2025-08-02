Strada su cui si trova chi ha perso tutto

Anna Gallo | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strada su cui si trova chi ha perso tutto' è 'Lastrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LASTRICO

Perchè la soluzione è Lastrico? Un lastricio è una strada dove si ritrova chi ha perso tutto, un luogo di passaggio e di incontri casuali. È un angolo di città che racconta storie di chi cerca un nuovo inizio tra pietre e ricordi. Un percorso che invita a riflettere e andare avanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strada su cui si trova chi ha perso tutto
  • Risposta: LASTRICO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: L_______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O
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Strada su cui si trova chi ha perso tutto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lastrico

La definizione "Strada su cui si trova chi ha perso tutto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lastrico'.

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
S Savona
T Torino
R Roma
I Imola
C Como
O Otranto

La soluzione 'Lastrico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Strada su cui si trova chi ha perso tutto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con strada: Lo è una strada che versa in cattive condizioni 

Con trova: Quella cardiaca si trova nel torace 

Con perso: Hanno perso le staffe 