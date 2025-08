Ritirare un pegno nei cruciverba: la soluzione è Riscattare

RISCATTARE

Curiosità e Significato di Riscattare

Perché la soluzione è Riscattare? Ritirare un pegno significa recuperare un bene dato in garanzia, come un gioiello o un oggetto prezioso, pagando l’importo dovuto. È un'operazione comune quando si ha bisogno di riavere un bene lasciato come sicurezza per un prestito. In sostanza, si tratta di “riscattare” qualcosa che era stato temporaneamente preso in custodia, riprendendo possesso del proprio patrimonio.

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

