La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cipolla rossa tipica della Calabria' è 'Tropea'.

TROPEA

Curiosità e Significato di Tropea

La soluzione Tropea di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tropea per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tropea? Tropea è una pittoresca località calabrese famosa per le sue cipolle rosse, dal sapore dolce e intenso. Questo borgo affacciato sul Tirreno incanta con il suo centro storico, le spiagge e la tradizione agricola. Rinomata per la produzione di questa particolare cipolla, Tropea è un simbolo di identità e gusto autentico della Calabria, rappresentando un tesoro gastronomico da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Tropea

Stai cercando la risposta alla definizione "La cipolla rossa tipica della Calabria"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

E Empoli

A Ancona

