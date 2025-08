Un rialzo del terreno più basso della collina nei cruciverba: la soluzione è Altura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un rialzo del terreno più basso della collina' è 'Altura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTURA

Curiosità e Significato di Altura

Approfondisci la parola di 6 lettere Altura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Altura? L'ALTURA indica una elevazione di terreno rispetto al livello circostante, come una collina o un rilievo naturale. È un termine usato per descrivere zone di terra più alte, che si distinguono per la loro posizione superiore nel paesaggio. In parole semplici, rappresenta un'innalzamento del suolo, spesso più basso rispetto a montagne ma comunque significativo nel territorio. Conoscere l'ALTURA aiuta a capire meglio il rilievo naturale di un'area.

Come si scrive la soluzione Altura

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un rialzo del terreno più basso della collina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N D R C M A I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DANIMARCA" DANIMARCA

