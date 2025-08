Signor... indiano nei cruciverba: la soluzione è Sahib

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Signor... indiano' è 'Sahib'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAHIB

Curiosità e Significato di Sahib

Approfondisci la parola di 5 lettere Sahib: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sahib? Signor... indiano si riferisce a Sahib, un termine di origine urdu e hindi usato durante il periodo coloniale britannico per rivolgersi con rispetto ai signori indiani o europei in India. È un appellativo che indica rispetto e autorità, spesso usato per i padroni o persone di rango superiore. In breve, Sahib rappresenta un modo cortese e formale di rivolgersi a qualcuno con status elevato in India.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Signor goldonianoSaluto indianoAsceta indianoUn tempio indiano o cineseQuello di lenticchie è un tipico piatto indiano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sahib

Se "Signor... indiano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

H Hotel

I Imola

B Bologna

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O R A T T N A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARANTOLA" TARANTOLA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.