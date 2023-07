Signor goldoniano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Signor goldoniano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SIOR

Significato/Curiosita : Signor goldoniano

Qui, tranne nell'ultima, emergono le polemiche sulla novità del teatro goldoniano e la rivalità con l'abate pietro chiari. nel 1750 realizza inoltre le... sior todero brontolon o sia il vecchio fastidioso, comunemente nota come sior todero brontolon, è un'opera teatrale in prosa in lingua veneta in 3 atti...