Non si può cavare dalle rape nei cruciverba: la soluzione è Sangue

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non si può cavare dalle rape' è 'Sangue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANGUE

Curiosità e Significato di Sangue

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sangue più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sangue.

Perché la soluzione è Sangue? Sangue è il liquido rosso che scorre nelle vene, fondamentale per trasportare ossigeno e sostanze nutritive al nostro corpo. È anche un simbolo di vita, passione e spesso viene associato a emozioni intense. Il termine evidenzia ciò che è vitale e potente, e, nel linguaggio figurato, rappresenta la forza e il coraggio. Insomma, il sangue è il segno stesso della nostra esistenza e vitalità.

Come si scrive la soluzione Sangue

Hai trovato la definizione "Non si può cavare dalle rape" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

N Napoli

G Genova

U Udine

E Empoli

