La Soluzione ♚ Il sondaggio politico con il sì e il no La definizione e la soluzione di 10 lettere: Il sondaggio politico con il sì e il no. REFERENDUM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il sondaggio politico con il si e il no: referendum o referendo (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire») è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda. Sostantivo Significato e Curiosità su: referendum o referendo (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire») è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda. referendum ( approfondimento) m inv (politica) , (diritto) istituto giuridico con cui il popolo é chiamato a pronunciarsi mediante votazione su questioni di interesse nazionale che ha lo scopo di consultare gli elettori su un determinato argomento. il 2 giugno 1946 si svolse il referendum tra monarchia e repubblica consultazione di una particolare categoria di cittadini su una questione specifica nel luglio del 1962, da un referendum svoltosi tra gli appassionati di musica leggera in Germania, Austria e Svizzera tedesca, Mina risulta la cantante più popolare Sillabazione re | fe | rèn | dum Pronuncia IPA: /refe'rndum/ Etimologia / Derivazione dalla locuzione latina convocatio ad referendum cioè "convocazione per riferire" Sinonimi giudizio popolare, plebiscito, voto popolare,

inchiesta, indagine, indagine statistica, sondaggio, Contrari imposizione, decisione autoritaria. Parole derivate refendarista, referendario Altre Definizioni con referendum; sondaggio; politico; Un sondaggio pubblico; Sondaggio alle urne che non ha valore vincolante; Il sondaggio all uscita dei seggi; Il Taviani politico del 900; Il teorico del partito politico; Il sistema politico fondato su Camera e Senato;

La risposta a Il sondaggio politico con il sì e il no

REFERENDUM

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Il sondaggio politico con il sì e il no' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.