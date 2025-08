Il nome dellObama ex presidente degli USA nei cruciverba: la soluzione è Barack

Home / Soluzioni Cruciverba / Il nome dellObama ex presidente degli USA

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nome dellObama ex presidente degli USA' è 'Barack'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARACK

Curiosità e Significato di Barack

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Barack, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Barack? Barack è un nome di origine hawaiana che significa benedetto o fortunate. È famoso principalmente grazie a Barack Obama, il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. Questo nome rappresenta speranza e cambiamento, simboli di una leadership innovativa e inclusiva. Conoscere il significato di Barack ci aiuta a capire l’importanza delle persone che portano questo nome nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nome del Presidente USA del WatergateIl nome di battesimo del Presidente USA LincolnIl procedimento di incriminazione di un Presidente USAIl nome del presidente NapolitanoBill ex presidente USA

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Barack

La definizione "Il nome dellObama ex presidente degli USA" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E M S O T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSTRE" MOSTRE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.