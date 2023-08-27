Il nome di battesimo del Presidente USA Lincoln nei cruciverba: la soluzione è Abraham

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome di battesimo del Presidente USA Lincoln' è 'Abraham'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABRAHAM

Curiosità e Significato di Abraham

Vuoi sapere di più su Abraham? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Abraham.

Hai trovato la definizione "Il nome di battesimo del Presidente USA Lincoln" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

