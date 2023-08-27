Il nome di battesimo del Presidente USA Lincoln nei cruciverba: la soluzione è Abraham
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il nome di battesimo del Presidente USA Lincoln' è 'Abraham'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ABRAHAM
Curiosità e Significato di Abraham
Vuoi sapere di più su Abraham? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Abraham.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nome del Presidente USA del WatergateIl nome dellObama ex presidente degli USAIl procedimento di incriminazione di un Presidente USAIl nome del presidente NapolitanoBill ex presidente USA
Come si scrive la soluzione Abraham
Hai trovato la definizione "Il nome di battesimo del Presidente USA Lincoln" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 7 lettere della soluzione Abraham:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
B N E F E C I I
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.