Una brutta situazione meteorologica nei cruciverba: la soluzione è Maltempo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una brutta situazione meteorologica' è 'Maltempo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALTEMPO

Curiosità e Significato di Maltempo

Perché la soluzione è Maltempo? MALTEMPO indica condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa, vento forte o temporali che creano disagio e difficoltà. È un termine usato per descrivere situazioni di cattivo tempo che influenzano la vita quotidiana e le attività all'aperto. Quando il cielo si oscura e il clima si azzera, spesso si parla di maltempo. Insomma, un avviso di attenzione per affrontare meglio la giornata.

Come si scrive la soluzione Maltempo

M Milano

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

