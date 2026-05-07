È brutta se difficile da risolvere

Home / Soluzioni Cruciverba / È brutta se difficile da risolvere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È brutta se difficile da risolvere' è 'Faccenda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FACCENDA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Faccenda? Una faccenda può essere considerata brutta se si presenta come un problema difficile da risolvere, creando disagio e complicazioni. Quando una questione si rivela complessa e richiede molto impegno per essere chiarita o conclusa, si percepisce come gravosa e fastidiosa. La difficoltà nel trovare una soluzione soddisfacente contribuisce a rendere la situazione spiacevole. In questi casi, la faccenda si trasforma in un ostacolo che ostacola il proseguimento delle attività quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È brutta se difficile da risolvere". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È brutta se difficile da risolvere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Faccenda

Quando la definizione "È brutta se difficile da risolvere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È brutta se difficile da risolvere" conferma che la soluzione 'Faccenda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Faccenda

F Firenze A Ancona C Como C Como E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È brutta se difficile da risolvere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faccenda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se è seria, preoccupaUna cosa da sbrigareUn impegno da sbrigareIl punto difficile da risolvereDifficile da comprendere proprio del dio HermesSta qui se qui è il difficileCon la brutta stagione ha il negozio pienoÈ difficile se non si parla la stessa lingua