Tipo di prestito imposto dallo Stato nei cruciverba: la soluzione è Forzoso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipo di prestito imposto dallo Stato' è 'Forzoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORZOSO

Curiosità e Significato di Forzoso

Perché la soluzione è Forzoso? FORZOSO indica qualcosa imposto dalla legge o dallo Stato, come un obbligo che non si può evitare. Si riferisce a situazioni in cui le persone sono costrette a rispettare determinate norme o pagamenti, come un tributo o un contributo obbligatorio. È un termine che sottolinea la natura coatta di una richiesta o di un obbligo imposto dall’autorità pubblica, fondamentale per il funzionamento della società.

Come si scrive la soluzione Forzoso

La definizione "Tipo di prestito imposto dallo Stato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

R Roma

Z Zara

O Otranto

S Savona

O Otranto

