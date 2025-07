Scrisse Cocktail party nei cruciverba: la soluzione è Eliot

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scrisse Cocktail party' è 'Eliot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELIOT

Curiosità e Significato di Eliot

La soluzione Eliot di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eliot per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Eliot? Eliot è uno dei più grandi autori moderni, noto per aver scritto il celebre dramma The Cocktail Party. La sua opera affronta temi come l'identità e la spiritualità, mescolando realismo e simbolismo. Considerato un pilastro della letteratura del XX secolo, Eliot ha rivoluzionato il modo di concepire il teatro e la poesia. La sua influenza si sente ancora oggi in molte opere contemporanee.

Come si scrive la soluzione Eliot

Non riesci a risolvere la definizione "Scrisse Cocktail party"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

L Livorno

I Imola

O Otranto

T Torino

