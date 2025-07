La percorre la Magra nei cruciverba: la soluzione è Lunigiana

Home / Soluzioni Cruciverba / La percorre la Magra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La percorre la Magra' è 'Lunigiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUNIGIANA

Curiosità e Significato di Lunigiana

Vuoi sapere di più su Lunigiana? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Lunigiana.

Perché la soluzione è Lunigiana? Lunigiana è una regione storica e geografica situata tra Toscana e Liguria, attraversata dal fiume Magra. Questa area montuosa e ricca di storia unisce natura, castelli e tradizioni antiche, offrendo un paesaggio suggestivo e affascinante. La sua bellezza e il suo valore culturale la rendono un luogo unico, dove storia e natura si incontrano in perfetta armonia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Percorre la ValcamonicaSi percorre lavorandoPercorre enormi spaziPercorre le vasche per allenarsiSi percorre in pista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lunigiana

Hai davanti la definizione "La percorre la Magra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

U Udine

N Napoli

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I E I A A A R C R H V U M D T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARMATURA DI CHIAVE" ARMATURA DI CHIAVE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.