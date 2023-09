Percorre la Valcamonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percorre la Valcamonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OGLIO

Significato/Curiosita : Percorre la valcamonica

Chilometri fino al lago d'iseo (o sebino) in una valle per la maggior parte stretta: la valcamonica. dopo il lago descrive un arco e quindi si dirige, parallelamente... L'oglio (oi [‘] o [‘u] in lombardo) è un importante fiume italiano, affluente del po, che scorre in lombardia, nelle province di brescia, bergamo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

