CLONE

Curiosità e Significato di Clone

Perché la soluzione è Clone? Clone indica una copia perfetta e identica di qualcosa, come un organismo o un oggetto. È usata spesso in biologia, tecnologia e anche in modo figurato per descrivere due elementi che sono quasi indistinguibili tra loro. La parola sottolinea l'idea di riproduzione fedele, rendendo evidente quanto sia simile all'originale. Insomma, un clone è una replica senza differenze apparenti.

Come si scrive la soluzione Clone

C Como

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T A T N A E G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STAGNANTE" STAGNANTE

