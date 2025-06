Copia identica nella stessa categoria nei cruciverba: la soluzione è Doppione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Copia identica nella stessa categoria' è 'Doppione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOPPIONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Doppione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Doppione.

Perché la soluzione è Doppione? Doppione indica un elemento identico e ripetuto nella stessa categoria, come un documento, un oggetto o un'immagine che si trova più volte in modo uguale. È spesso usato per segnalare duplicati o copie esatte di qualcosa già esistente. Questa parola aiuta a comprendere quando qualcosa è semplicemente una ripetizione fedele di qualcos’altro, evidenziando la presenza di un doppio perfetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La copia identica di un prodottoCopia identica d un prodottoParlare la stessa lingua

Se ti sei imbattuto nella definizione "Copia identica nella stessa categoria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

E Empoli

