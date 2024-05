La Soluzione ♚ La copia identica di un prodotto La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CLONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CLONE

Significato della soluzione per: La copia identica di un prodotto Star Wars: The Clone Wars è una serie animata statunitense realizzata in computer grafica, creata da George Lucas e prodotta dalla Lucasfilm Animation. La serie è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti il 3 ottobre 2008 su Cartoon Network, canale a pagamento su cui è andata in onda anche in Italia a partire dal 13 febbraio 2009. Ambientata nell'universo fantascientifico di Guerre stellari, la serie si colloca cronologicamente tra i film prequel L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith e racconta i conflitti avvenuti tra la Repubblica Galattica e i separatisti durante le guerre dei cloni. Italiano: Sostantivo: clone ( approfondimento) m sing (pl.: cloni) . (biologia) insieme o colonia di individui con genotipo identico a un altro individuo dal quale discendono gli individui di un clone hanno tutti lo stesso genotipo.. (biologia) ciascuno di questi individui abbiamo isolato un clone del batterio.. (biologia) copia identica di una molecola di DNA o RNA ottenuta replicando la molecola originaria tramite impianto all'interno di microrganismi.

