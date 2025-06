Depositi per cereali e foraggio nei cruciverba: la soluzione è Silos

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Depositi per cereali e foraggio' è 'Silos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILOS

Curiosità e Significato di "Silos"

Approfondisci la parola di 5 lettere Silos: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Silos? I silos sono strutture utilizzate per immagazzinare cereali e foraggi, proteggendoli dagli agenti atmosferici e dai parassiti. Grazie alla loro forma cilindrica e alla capacità di mantenere un ambiente controllato, i silos aiutano a preservare la qualità dei prodotti agricoli nel tempo. Essenziali per l'agricoltura moderna, contribuiscono a garantire una gestione efficace delle scorte alimentari.

Come si scrive la soluzione Silos

Hai davanti la definizione "Depositi per cereali e foraggio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

L Livorno

O Otranto

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I S E P Mostra soluzione



