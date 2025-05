Consente di raggiungere la presa più lontana nei cruciverba: la soluzione è Prolunga

PROLUNGA

Curiosità e Significato di "Prolunga"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Prolunga, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La prolunga è un dispositivo utilizzato per estendere la lunghezza di cavi elettrici o di altri strumenti. Consente di raggiungere prese di corrente più lontane, facilitando l'accesso all'alimentazione in aree in cui le prese sono insufficienti. È comunemente usata in casa, in ufficio o durante attività all'aperto, garantendo comfort e praticità.

Come si scrive la soluzione: Prolunga

P Padova

R Roma

O Otranto

L Livorno

U Udine

N Napoli

G Genova

A Ancona

