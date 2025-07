Certi assi del tennis hanno vinto il Grande nei cruciverba: la soluzione è Slam

Home / Soluzioni Cruciverba / Certi assi del tennis hanno vinto il Grande

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Certi assi del tennis hanno vinto il Grande' è 'Slam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLAM

Curiosità e Significato di Slam

Non fermarti alla soluzione! Conosci Slam più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Slam.

Perché la soluzione è Slam? SLAM è il termine che indica i quattro tornei principali del tennis, noti come i più prestigiosi: Australian Open, French Open, Wimbledon e US Open. Vincerli tutti consecutivamente o nel corso della carriera rappresenta il massimo traguardo per un tennista, dimostrando eccellenza e versatilità su superfici diverse. Quando un campione conquista tutti e quattro, si parla di Grande Slam, simbolo di eccellenza assoluta nel mondo del tennis.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Solo pochi assi del tennis hanno vinto il GrandeCerti tennisti hanno vinto il GrandeSoltanto pochi tennisti hanno vinto il GrandePochi tennisti hanno vinto il GrandeSono pochi i tennisti che hanno vinto il Grande

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Slam

Stai cercando la risposta alla definizione "Certi assi del tennis hanno vinto il Grande"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O C C A A I A A L L C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CACCIA AL LADRO" CACCIA AL LADRO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.