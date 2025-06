Sono pochi i tennisti che hanno vinto il Grande nei cruciverba: la soluzione è Slam

SLAM

Curiosità e Significato... La parola Slam è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Slam.

Perché la soluzione è Slam? SLAM è il termine usato nel mondo del tennis per indicare le quattro principali competizioni: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Vincerle tutte in una carriera rappresenta il massimo traguardo, facendo di uno sportivo un vero e proprio campione. Sono pochi i tennisti capaci di conquistare questa impresa, che richiede talento, costanza e determinazione.

