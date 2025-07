Un ragazzo di classe nei cruciverba: la soluzione è Scolaro

SCOLARO

Curiosità e Significato di Scolaro

Perché la soluzione è Scolaro? SCOLARO indica un ragazzo che frequenta la scuola, tipicamente uno studente delle elementari o delle medie. È un termine colloquiale e affettuoso usato per riferirsi ai giovani in età scolastica. Questo termine evoca l'immagine di un giovane impegnato nelle attività quotidiane dell'apprendimento, simbolo di crescita e formazione. Insomma, rappresenta il futuro in erba pronto a scoprire il mondo.

Come si scrive la soluzione Scolaro

La definizione "Un ragazzo di classe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

O Otranto

