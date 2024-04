La Soluzione ♚ La classe lavoratrice La definizione e la soluzione di 12 lettere: La classe lavoratrice. PROLETARIATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La classe lavoratrice: Il proletariato e i proletari (dal latino proletarii, capite censi o adcensi) sono termini variamente definiti a seconda degli approcci socio-economici e a seconda delle epoche storiche di riferimento: in senso lato designano il gruppo o la classe di reddito che si colloca più in basso nella scala sociale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il proletariato e i proletari (dal latino proletarii, capite censi o adcensi) sono termini variamente definiti a seconda degli approcci socio-economici e a seconda delle epoche storiche di riferimento: in senso lato designano il gruppo o la classe di reddito che si colloca più in basso nella scala sociale. proletariato ( approfondimento) m inv (sociologia) (politica) (diritto) (economia) classe sociale non possedente mezzi di produzione, che vende la propria forza lavoro in cambio di un salario (per estensione) la classe sociale contraddistinta da bassi salari (storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione pro | le | ta | rià | to Pronuncia IPA: /proleta'rjato/ Etimologia / Derivazione dal latino proletarius Citazione Contrari borghesia Parole derivate sottoproletariato Termini correlati proletario Sinonimi (nella Roma antica) plebe Altre Definizioni con proletariato; classe; lavoratrice; Il Quarto Stato; Lo è l ultimo della classe; Ragazzina di classe; Ne ha chi ha classe; Lavoratrice industriale; Indennità che riceve una lavoratrice incinta; Cerca altre soluzioni cruciverba

PROLETARIATO

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'La classe lavoratrice' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.