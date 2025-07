Tortino morbido della cucina francese fra nei cruciverba: la soluzione è Souffle

SOUFFLE

Curiosità e Significato di Souffle

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Souffle, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Souffle? Il soufflé è un delizioso piatto francese, caratterizzato da una base morbida e leggerissima, ottenuta montando albumi a neve e incorporandoli delicatamente agli ingredienti di base. La sua consistenza aerata e il gusto delicato ne fanno una vera raffinatezza culinaria. Perfetto da gustare come antipasto o dessert, rappresenta l’equilibrio tra semplicità e tecnica in cucina. È un esempio di come la tradizione francese sappia sorprendere con eleganza.

Come si scrive la soluzione Souffle

Non riesci a risolvere la definizione "Tortino morbido della cucina francese fra"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

U Udine

F Firenze

F Firenze

L Livorno

E Empoli

