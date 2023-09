Anfibi che si mangiano nella cucina francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anfibi che si mangiano nella cucina francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RANE

Significato/Curiosita : Anfibi che si mangiano nella cucina francese

Significato del termine: cracco cucina il piccione in tv gli animalisti lo denunciano: «ha commesso un reato»cracco cucina il piccione in tv gli animalisti... Ordine di anfibi cui appartengono oltre 7600 specie, comunemente definite rane, rospi e raganelle. talvolta questo taxon è anche indicato come salienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

