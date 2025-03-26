Specialità della cucina francese

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Specialità della cucina francese' è 'Fondue Bourguignonne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FONDUE BOURGUIGNONNE

Perché la soluzione è Fondue Bourguignonne? La fondue bourguignonne rappresenta una specialità della cucina francese originaria della regione della Borgogna. Si tratta di un piatto conviviale in cui pezzi di carne vengono cotti in olio caldo, spesso serviti con una varietà di salse e contorni. La preparazione richiede attenzione e precisione nel mantenere la temperatura adeguata per garantire una cottura uniforme. Questo piatto, apprezzato per la sua convivialità, riflette le tradizioni culinarie di una regione ricca di sapori autentici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Specialità della cucina francese". La risposta di 19 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Specialità della cucina francese nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Fondue Bourguignonne

Quando la definizione "Specialità della cucina francese" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Specialità della cucina francese" conferma che la soluzione 'Fondue Bourguignonne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Fondue Bourguignonne

F Firenze O Otranto N Napoli D Domodossola U Udine E Empoli B Bologna O Otranto U Udine R Roma G Genova U Udine I Imola G Genova N Napoli O Otranto N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Specialità della cucina francese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fondue Bourguignonne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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