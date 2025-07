Tempo d esposizione nei cruciverba: la soluzione è Posa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tempo d esposizione' è 'Posa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POSA

Curiosità e Significato di Posa

Perché la soluzione è Posa? Tempo d'esposizione si riferisce al periodo durante il quale un sensore o una pellicola sono esposti alla luce per catturare un'immagine. La soluzione POSA indica il modo in cui si dispone e si installa un elemento, come un pavimento o un rivestimento, durante la sua applicazione. È un termine che sottolinea il momento di messa in posa di un materiale o di un oggetto.

Come si scrive la soluzione Posa

Hai trovato la definizione "Tempo d esposizione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

S Savona

A Ancona

