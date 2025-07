Sinonimo di congenita nei cruciverba: la soluzione è Innata

Home / Soluzioni Cruciverba / Sinonimo di congenita

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sinonimo di congenita' è 'Innata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INNATA

Curiosità e Significato di Innata

Hai risolto il cruciverba con Innata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Innata.

Perché la soluzione è Innata? Innato indica qualcosa presente fin dalla nascita, come un tratto o una condizione che si manifesta sin dai primi momenti di vita. Può riferirsi a caratteristiche fisiche o temperamentali, e spesso si usa per descrivere condizioni o qualità che non sono state acquisite nel tempo, ma fanno parte dell'essere fin dall'inizio. È un termine utile per parlare di caratteristiche innate e naturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Qualità congenitaSinonimo di inceneritoriSinonimo di bucoUn sinonimo di poesiaÈ un sinonimo di cardinale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Innata

Stai cercando la risposta alla definizione "Sinonimo di congenita"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O E R N I S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENTIERO" SENTIERO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.