GRANAIO

Curiosità e Significato di Granaio

Perché la soluzione è Granaio? Il granaio è un edificio destinato a conservare il raccolto, in particolare i cereali, dopo la mietitura. Viene riempito con il grano e altri semi raccolti durante la stagione agricola, assicurando una scorta per tutto l'anno. È un simbolo di abbondanza e lavoro nei campi, fondamentale per la sopravvivenza delle comunità rurali e l'economia alimentare.

Come si scrive la soluzione Granaio

Hai davanti la definizione "Si riempie sempre dopo la mietitura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

