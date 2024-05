Significato della soluzione per: Si riempiono dopo la mietitura

Il granaio è un magazzino o una stanza di un fienile adibito alla conservazione dei cereali trebbiati. Il locale che funge da granaio è solitamente attrezzato in modo da contenere la maggior quantità possibile di granaglie: vi sono spesso, infatti, ripiani sovrapposti su cui porre il raccolto e provvisti di buchi che consentono al grano di cadere da un ripiano a quello sottostante. Il granaio può essere anche a forma di torre e in questo caso I granai moderni usati nell'industria sono strutture in acciaio meccanizzate come silos che servono a depositare la merce in attesa di essere trasportata nei siti di stoccaggio.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: granai ( approfondimento) m pl . plurale di granaio. Sillabazione: gra | nà | i. Etimologia / Derivazione: vedi granaio .