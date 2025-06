Si fa sempre dopo mangiato nei cruciverba: la soluzione è Digestione

DIGESTIONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Digestione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Digestione.

Perché la soluzione è Digestione? La parola digestione indica il processo naturale in cui il nostro corpo trasforma il cibo ingerito in nutrienti utili e energia. Dopo aver mangiato, il corpo si mette al lavoro per assimilare tutto ciò che abbiamo consumato, favorendo il benessere e la salute. È un meccanismo fondamentale per mantenere il corpo in equilibrio e pienamente funzionante. La digestione è quindi un passo imprescindibile per sentirsi bene.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si fa dopo un litigioDi solito si fa vedere dopo la mezzanotteSi fa dopo averci ripensatoLiquori che si offrono dopo mangiatoSi fa anche con le capsule

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

L N F O G N O A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GONFALONI" GONFALONI

