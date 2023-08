Si riempie dopo la trebbiatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riempie dopo la trebbiatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANAIO

Significato/Curiosita : Si riempie dopo la trebbiatura

Prescritto deuteronomio 25:4 — non mettere la museruola al bue durante la trebbiatura deuteronomio 25:5 — l'uomo sposi la vedova del proprio fratello se questa... Il granaio è un magazzino o una stanza di un fienile adibito alla conservazione dei cereali trebbiati. il locale che funge da granaio è solitamente attrezzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

