Si portano in montagna nei cruciverba: la soluzione è Scarponi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si portano in montagna' è 'Scarponi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARPONI

Curiosità e Significato di Scarponi

Vuoi sapere di più su Scarponi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Scarponi.

Perché la soluzione è Scarponi? Scarponi sono calzature robuste e comode, ideali per affrontare le escursioni in montagna. Pensati per offrire supporto e protezione durante le camminate su terreni accidentati, rappresentano l'accessorio fondamentale per chi ama esplorare la natura in sicurezza. Indossarli significa prepararsi al meglio per vivere un'avventura all'aria aperta con comfort e tranquillità.

Come si scrive la soluzione Scarponi

Non riesci a risolvere la definizione "Si portano in montagna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

