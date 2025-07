Ridotti in minuzzoli nei cruciverba: la soluzione è Triturati

Home / Soluzioni Cruciverba / Ridotti in minuzzoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ridotti in minuzzoli' è 'Triturati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRITURATI

Curiosità e Significato di Triturati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Triturati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Triturati.

Perché la soluzione è Triturati? Ridotti in minuzzoli indica qualcosa frantumato o sminuzzato in pezzetti molto piccoli. La parola triturati si riferisce a cibi o sostanze passate attraverso un processo di triturazione, come il pane raffermo trasformato in pangrattato o le spezie macinate. È un termine che descrive la fase di riduzione in piccole parti, spesso per facilitare l’uso in cucina o in altre lavorazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ridotti in bricioleRidotti in stato penosoUn football a ranghi ridottiRidotti in cenereRidotti in frammenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Triturati

Hai davanti la definizione "Ridotti in minuzzoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B A A I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIABA" FIABA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.