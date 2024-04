La Soluzione ♚ Un football a ranghi ridotti

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CALCIO A SETTE

Curiosità su Un football a ranghi ridotti: Chiellini, reduce dalla stagione in prestito alla fiorentina, e al ritorno a pieni ranghi del romeno mutu dopo le vicissitudini burocratiche dei mesi precedenti... Il calcio a 7 è una variante del gioco del calcio, praticata a livello amatoriale. Gli enti di promozione riconosciuti dal CONI che lo propongono sono Centro Sportivo Italiano (CSI), U.S. ACLI, UISP, ACSI, AICS ed altri ancora; vengono proposti annualmente anche in base alla disponibilità dei vari organi sopracitati. Ogni anno vengono svolti dai comitati dei campionati provinciali, che terminano, in base all'organismo organizzatore, con fasi nazionali, per l'assegnazione di scudetti nazionali. Uno degli organi più importanti che organizza tornei nazionali è il CSI. La partita dura 50 minuti (25 minuti a tempo), a livello giovanile 20 ...

