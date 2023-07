Ridotti in frammenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotti in frammenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROTTI

Significato/Curiosità : Ridotti in frammenti

Quando qualcosa viene ridotto in frammenti o rotto, si riferisce alla divisione o alla frantumazione di un oggetto in parti più piccole o alla rottura della sua struttura. Questo processo può avvenire per diversi motivi, come l'impatto di una forza esterna, l'usura nel tempo o un'azione intenzionale. Gli oggetti che sono stati ridotti in frammenti o rotti perdono la loro integrità e spesso diventano inutilizzabili o meno funzionali rispetto al loro stato originale. La rottura può rappresentare un momento di perdita, frustrazione o disordine, richiedendo spesso un intervento per riparare o sostituire l'oggetto danneggiato. Tuttavia, può anche essere considerata come un'opportunità per la trasformazione e la creazione di qualcosa di nuovo, poiché i frammenti possono essere ricomposti o utilizzati in modi creativi per dare vita a nuove forme o opere d'arte.

Altre risposte alla domanda : Ridotti in frammenti : ridotti; frammenti; Un computer ridotti ssimo; ridotti ssimo costume da bagno; Tagliandi per acquisti a prezzi ridotti ; ridotti in cenere; ridotti in briciole; Roccia sfaldabile con frammenti di cristallo; frammenti di vaso; frammenti di rocce; frammenti di stelle cadenti; Piccoli pezzi, frammenti ;

