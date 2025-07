Ha per capitale Taskent nei cruciverba: la soluzione è Uzbekistan

UZBEKISTAN

Curiosità e Significato di Uzbekistan

Perché la soluzione è Uzbekistan? Ha per capitale Taskent indica che il paese in questione ha come capitale la città di Tashkent. La parola chiave è Uzbekistan, un paese dell'Asia centrale noto per la sua storia sulla Via della Seta e i suoi paesaggi desertici. Conoscere le capitali aiuta a capire meglio il mondo e le sue nazioni, rendendo più interessante e consapevole la nostra cultura globale.

Come si scrive la soluzione Uzbekistan

U Udine

Z Zara

B Bologna

E Empoli

K Kappa

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

