Paletta bucherellata usata in cucina nei cruciverba: la soluzione è Schiumarola

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Paletta bucherellata usata in cucina' è 'Schiumarola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHIUMAROLA

Curiosità e Significato di Schiumarola

Non fermarti alla soluzione! Conosci Schiumarola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Schiumarola.

Perché la soluzione è Schiumarola? Una schiumarola è uno strumento da cucina con una superficie forata, usato per scolare e sollevare cibi come pasta o fritti dall'acqua o dall'olio. La sua paletta bucherellata permette di eliminare il liquido in eccesso, rendendo più semplice servire senza perdere parte del cibo. È un alleato indispensabile in ogni cucina per una preparazione più pratica e veloce.

Come si scrive la soluzione Schiumarola

Hai trovato la definizione "Paletta bucherellata usata in cucina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

U Udine

M Milano

A Ancona

R Roma

O Otranto

L Livorno

A Ancona

